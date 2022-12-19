رئيس الـ"فيفا" يتغنى بميسي بعد الفوز بمونديال قطر (فيديو)

صرح السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأن ما حققه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي استثنائي، وخارج نطاق الوصف بعد التتويج بلقب بطولة كأس العالم 2022.

وقاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم على حساب نظيره الفرنسي بتغلبه عليه بركلات الترجيح (4-2) بعد تعادلهما (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد "لوسيل" في قطر.

وقال إنفانتينو في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": "أعتقد أنه النهائي الأجمل في تاريخ كرة القدم، توج المنتخب الأفضل وتوجت كل المجهودات بإنجاز جميل، والأرجنتين استحقت الفوز وحتى فرنسا كانت تستحق الانتصار".

وأضاف رئيس الفيفا: "ما حققه ميسي شيء استثنائي وجميل أن نمنح كأس العالم للاعب استثنائي وخارج نطاق الوصف مثل ليونيل ميسي وهذه مشاعر فريدة من نوعها. لقد أسعد ميسي الملايين العاشقة لكرة القدم".

وحصد ليونيل ميسي (35 عاما) اللقب الكبير الوحيد الذي كان ينقص خزائنه، وعادل إنجاز الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا لدى الجماهير الأرجنتينية.

وأتم جياني إنفانتينو: "بطبيعة الحال سنبدأ العمل من الغد وستكون نسخة استثنائية في 2026 في 3 دول بمشاركة 48 منتخبا".

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة المقبلة من كأس العالم لكرة القدم عام 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

المصدر: وكالات