مواعيد مباريات ربع نهائي مونديال قطر 2022.. والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات دور الثمانية لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022 كل من: هولندا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، كرواتيا، البرازيل، المغرب، والبرتغال.

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وستجري اليوم مباراتان في دور الثمانية الكبار، بين كل من:

كرواتيا x البرازيل – الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش

هولندا x الأرجنتين – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش

وستستكمل منافسات هذا الدور يوم السبت بإقامة مباراتين أيضا، بين كل من:

المغرب x البرتغال – الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش

إنجلترا x فرنسا – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباريات مونديال قطر 2022:

والقنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022، هي قناة "بي إن سبورتس"، من خلال قنوات ماكس المخصصة لنقل المونديال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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كما تبث مباريات البطولة عبر قنوات الكاس اكسترا المخصصة للمونديال أيضا.

ويمكن متابعة مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره البرتغالي مجانا عبر التلفاز الأرضي المغربي.

المصدر: وكالات