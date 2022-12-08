شاهد.. هدف أكبر لاعب في مونديال قطر

أصبح المدافع الدولي البرتغالي المخضرم، بيبي، أكبر لاعب سنا يسجل هدفا في مونديال قطر 2022، وفي مباراة خروج المغلوب، في تاريخ نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ونجح بيبي في تسجيل هدف التقدم الثاني لمنتخب بلاده في مرمى سويسرا، في اللقاء الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب استاد "لوسيل"، ضمن دور الـ16 لنهائيات كأس العالم 2022.

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ووفقا لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية، فقد سجل بيبي هدفه وهو بعمر 39 عاما و283 يوما، ليصبح ثاني أكبر لاعب سنا يسجل في تاريخ كأس العالم بشكل عام بعد الكاميروني روجيه ميلا الذي سجل في عمر 42 عاما و39 يوما، في مونديال أمريكا 1994.

وبات المدافع الدولي البرتغالي أكبر لاعب يسجل في مونديال قطر 2022"، وفي تاريخ الأدوار الإقصائية لكأس العالم على الإطلاق.

وتأهل منتخب البرتغال إلى دور الـ16 لكأس العالم 2022، بعد تصدره قائمة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، حصدها من انتصارين متتاليين على حساب كل من الأورغواي وغانا، قبل الخسارة أمام كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة، فيما تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز الساحق على سويسرا (6-1)، ليضرب موعدا مع منتخب المغرب الذي أطاح بنظيره الإسباني، من الدور ثمن النهائي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (3-0).

المصدر: وكالات