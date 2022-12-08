رونالدو يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة المغرب

يمر قائد المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بفترة عصيبة، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.

وأثار غياب رونالدو عن التشكيلة الأساسية لمنتخب البرتغال ضد سويسرا يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، الكثير من الجدل وغضب الدون وفقا لتقارير صحفية.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب"، فإن صحيفة أبولا أجرت استطلاع رأي في الساعات الماضية حول رونالدو، وجاءت نتيجته مخيبة بالنسبة لـ"صاروخ ماديرا".

وأظهر الاستطلاع أن 70% من الجماهير يريدون رؤية رونالدو خارج التشكيل الأساسي للمباراة المقبلة أمام المغرب.

وأوضح التصويت أن نسبة 93.9% توافق على الدفع بالمهاجم الشاب غونسالو راموش بدلا من رونالدو في المباراة ضد المغرب، كما في مباراة سويسرا.

وكان غونسالو راموش (21 عاما) قد أحرز أول ثلاثية "هاتريك" في النسخة الحالية لكأس العالم 2022، في شباك سويسرا، ليساهم في الفوز الساحق للبرتغال (6-1).

يشار إلى أن الصحيفة البرتغالية أجرت نفس الاستطلاع قبل مواجهة سويسرا، وطالب 70% من المشاركين بعدم إشراك رونالدو أساسيا.

المصدر: وكالات