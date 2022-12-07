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"لقطة عاطفية وشعور لا يوصف".. رد فعل فتاة وهي تقدم الكرة لرونالدو! (صور)

الرياضة

Legion-Media Moritz Müller
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التقط عدسات الكاميرات صورة رائعة لفتاة وهي تقدم الكرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالو أثناء مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا (6-1) مساء أمس الثلاثاء، في دور الـ16 لمونديال قطر 2022.

ويظهر في الصورة رونالدو وهو يطلب الكرة من إحدى جامهات الكرات، ولكن الفتاة تشبثت بها وكأنها متجمدة، وهي تبتسم من الذهول، وكأن لسان حالها يقول "خذ أنت الكرة من بين يدي!".

Legion-Media Moritz Müller

وكان رد فعل رونالدو على المشهد كان معبرا جدا، فهو ابتسم أيضا في وجه الفتاة بنوع من الاستحياء والحرج، حتى عندما أدار ظهره للفتاة.

Legion-Media Moritz Müller
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المصدر: RT 

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