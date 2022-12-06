كأس العالم 2022.. البرتغال تمزق شباك سويسرا (فيديو)

تقدم المنتخب البرتغالي على نظيره السويسري (5-1)، في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، وذلك ضمن دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسجل المهاجم البرتغالي غونسالو راموس هدف التقدم لبلاده مبكرا في الدقيقة 17 بتسديد قوية من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى العليا القريبة.

وضاعف المدافع المخضرم بيبي (39 عاما) النتيجة بتسديدة رأسية رائعة بعد ضربة ركنية عند الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

وعاد المهاجم غونسالو راموس ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 51.

وأضاف المدافع رافائيل غوريرو الهدف الرابع بحلول الدقيقة 55.

وقلص المدافع السويسري مانويل أكانجي النتيجة بتسجيله الهدف الأول لبلاده عند الدقيقة 58.

ولكن غونسالو راموس عاد للمرة الثالثة ووقع الهدف الشخصي الثالث له "هاتريك" والخامس للبرتغال في الدقيقة 67 من زمن اللقاء المقام على استاد لوسيل.

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المصدر: RT