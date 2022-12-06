المغرب يكرر سيناريو روسيا مع إسبانيا

خرج المنتخب الإسباني مبكرا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد مونديال "روسيا 2018"، وبركلات الترجيح في البطولتين.

وكان المنتخب الروسي قد أطاح بنظيره الإسباني من الدور ربع النهائي من مونديال "روسيا 2018" إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-3) بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي، ومن دون أهداف في الإضافي للمباراة التي جمعتهما يوم الأحد 1 يوليو 2018، على ملعب لوجنيكي، بالعاصمة موسكو.

وتألق الحارس الروسي إيغور أكينفييف بتصديه لركلتي جزاء لكل من كوكي وإياغو أسباس ليتأهل منتخب بلاده للدور ربع النهائي لمونديال روسيا لأول مرة في تاريخه منذ انتهاء الحقبة السوفيتية.

وتكرر السيناريو ذاته مع الماتادور الإسباني مساء يوم الثلاثاء، عندما سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره المغربي في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة على استاد المدينة التعليمية، قبل أن يخسر بركلات الترجيح (0-3).

وتألق حارس المرمى المغربي ياسين بونو بتصديه لثلاث ركلات ترجيحية متتالية، ليقود منتخب "أسود الأطلس" لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم.

المصدر: RT