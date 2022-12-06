"مبارك يا فخر العرب".. رد فعل الشيخة القطرية مريم آل ثاني على فوز المغرب

هنأت الشيخة القطرية البارزة على مواقع التواصل، مريم آل ثاني، منتخب المغرب عقب فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح اليوم الثلاثاء، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف.

ونشرت الشيخة، مريم آل ثاني، سلسلة من الـ"تغريدات" والصور عبر حسابها على موقع "تويتر" جاء فيها: "مبارك يا رجال مبارك يا فخر العرب المغرب.. ديما مغرب جابوووووها الأولاد وتأهلوا للدور الربع النهائي #المغرب_اسبانيا #مونديال_قطر_2022".

مبارك يا رجال مبارك يا فخر العرب المغرب . . ديما مغرب ✌🏻👏🏻👏🏻✌🏻

جابوووووها الأولاد وتأهلوا للدور الربع النهائي 🇲🇦🫶🏻🤍💪🏻#المغرب_اسبانيا#مونديال_قطر_2022pic.twitter.com/5n5Vw1UZPo — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 6, 2022

وأشارت في تغريدة أخرى: "الجميع كانوا نجوما ورجالا في الملعب ولكن الأبرز هما: حارس المغرب "سد مراكش" ياسين بونو والمدرب القدير وليد الركراكي".

الجميع كانوا نجوم ورجال في الملعب ولكن الأبرز هما: حارس المغرب "سد مراكش" ياسين بونو والمدرب القدير وليد الركراكي ✌🏻🇲🇦💪🏻#المغرب_اسبانيا#مونديال_قطر_2022pic.twitter.com/7OUBGODqxZ — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 6, 2022

Allez Allez .. Allez Allez .. Allez المغرب Allez 🇲🇦👏🏻✌🏻🤍



Allez le Maroc 🇲🇦✌🏻#المغرب_اسبانيا#مونديال_قطرpic.twitter.com/MLYkiVZ5dY — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 6, 2022

أبراج #لوسيل تتزين بعلم #المغرب بعد انتصاره وتأهله للدور الربع النهائي من نهائيات #كأس_العالم_2022_قطر 🇲🇦👏🏻✌🏻

كفو يالأسود 💪🏻🇲🇦 pic.twitter.com/TeTc3b0DSp — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 6, 2022

ياسين بونو 😂✌🏻🇲🇦 سد مراكش 💪🏻🇲🇦🤍 https://t.co/AIezknd0Wy — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 6, 2022

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المصدر: "twitter/ALThani_M"