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"مبارك يا فخر العرب".. رد فعل الشيخة القطرية مريم آل ثاني على فوز المغرب

الرياضة

AP Manu Fernandez
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هنأت الشيخة القطرية البارزة على مواقع التواصل، مريم آل ثاني، منتخب المغرب عقب فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح اليوم الثلاثاء، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف.

ونشرت الشيخة، مريم آل ثاني، سلسلة من الـ"تغريدات" والصور عبر حسابها على موقع "تويتر" جاء فيها: "مبارك يا رجال مبارك يا فخر العرب المغرب.. ديما مغرب جابوووووها الأولاد وتأهلوا للدور الربع النهائي #المغرب_اسبانيا #مونديال_قطر_2022".

وأشارت في تغريدة أخرى: "الجميع كانوا نجوما ورجالا في الملعب ولكن الأبرز هما: حارس المغرب "سد مراكش" ياسين بونو والمدرب القدير وليد الركراكي".

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المصدر: "twitter/ALThani_M"

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