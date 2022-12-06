"الجزائر والمغرب.. خاوا خاوا ما في عداوة".. جزائريون يحتفلون بفوز المغرب على إسبانيا (فيديو)

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتفال عدد من المشجعين الجزائريين في قطر والجزائر بفوز المغرب على إسبانيا اليوم الثلاثاء، وبلوغه الدور ربع النهائي لمونديال قطر.

ونشر حساب صحيفة "الشرق- قطر" على موقع "تويتر" مقطع فيديو لمواطنين جزائريين ومغاربة وهم يرددون: "الجزائر والمغرب.. خاوا خاوا مافي عداوة"، بعد فوز المنتخب المغربي.

كما تداول رواد على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يوثق احتفال عدد من المواطنين الجزائريين بفوز منتخب المغرب في أحد المقاهي بالجزائر.

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وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، اليوم الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية.

المصدر: وسائل إعلام