 
مباشر

"الجزائر والمغرب.. خاوا خاوا ما في عداوة".. جزائريون يحتفلون بفوز المغرب على إسبانيا (فيديو)

الرياضة

AFP Khaled DESOUKI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ubm3

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتفال عدد من المشجعين الجزائريين في قطر والجزائر بفوز المغرب على إسبانيا اليوم الثلاثاء، وبلوغه الدور ربع النهائي لمونديال قطر.

ونشر حساب صحيفة "الشرق- قطر" على موقع "تويتر" مقطع فيديو لمواطنين جزائريين ومغاربة وهم يرددون: "الجزائر والمغرب.. خاوا خاوا مافي عداوة"، بعد فوز المنتخب المغربي.

كما تداول رواد على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يوثق احتفال عدد من المواطنين الجزائريين بفوز منتخب المغرب في أحد المقاهي بالجزائر.

إقرأ المزيد
"مبارك يا فخر العرب".. رد فعل الشيخة القطرية مريم آل ثاني على فوز المغرب
إقرأ المزيد
الأمير
الأمير "الوالد" والشيخة موزا يشجعان المغرب في مونديال قطر (فيديو)

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، اليوم الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية.

المصدر: وسائل إعلام 

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كأس العالم 2022.. البرتغال تمزق شباك سويسرا (فيديو)