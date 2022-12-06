الأمير "الوالد" والشيخة موزا يشجعان المغرب في مونديال قطر (فيديو)

حضر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق وعقيلته الشيخة موزا، لمؤازرة منتخب المغرب أمام إسبانيا اليوم الثلاثاء ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وانتشر مقطع للفيديو للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والشيخة موزا وهما في مدرجات استاد المدينة التعليمية بالريان، وهما يشجعان منتخب المغرب.

صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر خلال مباراة منتخب #المغرب أمام #إسبانيا في استاد المدينة التعليمية#قطر2022#كأس_العالم#قنوات_الكاس#Qatar2022#FIFAWorldCuppic.twitter.com/l9l917UcFl — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 6, 2022

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المصدر: منصات التواصل الاجتماعي