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أمير قطر يأمر بتوزيع تذاكر بالمجان على المغاربة (فيديو)

الرياضة

أمير قطر يأمر بتوزيع تذاكر بالمجان على المغاربة (فيديو)
AFP
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وزعت السلطات القطرية تذاكر حضور مباراة المغرب وإسبانيا اليوم الثلاثاء في دور الـ16 لمونديال قطر 2022 على المواطنين المغاربة في الدوحة مجانا، بعد أزمة التذاكر.

ووثق فيديو توزيع التذاكر بالفعل على المغاربة، في "جيت مول" بالدوحة، بشرط إثبات الهوية عبر الجواز المغربي ومعه بطاقة هيا.

وأدى تأهّل المنتخب المغربي لدور الـ16 متصدرا للمجموعة السادسة، إلى زيادة طلب الجماهير المغربية على تذاكر مباراته القادمة أمام إسبانيا، وسط ارتفاع ثمنها في السوق السوداء، وغياب تذاكر على موقع الفيفا والبطولة.

وأظهر مقطع فديو لحظة توزيع التذاكر، حيث بدا العشرات من المشجعين المغاربة وهو يقفون منتظرين دورهم في الحصول على البطاقات خلف حاجز زجاجي.

وكانت صفحة "المنتخبات الوطنية المغربية" قد أعلنت، أنه "بعد الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم 5000 تذكرة للمباراة التي ستجمع الفريق الوطني ونظيره الإسباني للجماهير المغربية ووضعها في موقعه الرسمي الخاص ببيع التذاكر".

المصدر: وكالات 

مونديال قطر

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