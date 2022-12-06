ولي عهد دبي يعلق على فوز المغرب على إسبانيا في مونديال قطر

علق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على فوز المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح اليوم الثلاثاء وبلوغه الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على موقع "تويتر": "مبروك للمغرب هذا الفوز المستحق والأداء البطولي المتميز... أسود الأطلس سجلوا اليوم إنجازا غير مسبوق في تاريخ الكرة العربية بالتأهل لدور الثمانية".

مبروك للمغرب هذا الفوز المستحق والأداء البطولي المتميز ... أسود الأطلس سجلوا اليوم إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الكرة العربية بالتأهل لدور الثمانية. pic.twitter.com/XjI52xSMmg — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) December 6, 2022

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وأطاح منتخب "أسود الأطلس" بـ"الماتادور" الإسباني من دور الـ 16 لمونديال قدر، بفوزه عليه بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعتهما على استاد المدينة التعليمية بالريان، مساء الثلاثاء، بالتعادل السلبي.

وتأهل منتخب المغرب لأول مرة في تاريخه إلى دور الثمانية لبطولة كأس العالم، وسيكون فيه بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي البرتغال وسويسرا، مساء اليوم الثلاثاء أيضا، على استاد لوسيل بقطر.

المصدر: وكالات