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شاهد.. العاهل المغربي يحتفل بالتأهل التاريخي في الشارع مع المواطنين

الرياضة

شاهد.. العاهل المغربي يحتفل بالتأهل التاريخي في الشارع مع المواطنين
AFP
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شارك العاهل المغربي محمد السادس المواطنين الاحتفالات بتأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، عقب فوزه على إسبانيا اليوم الثلاثاء. 

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، اليوم الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية.

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المصدر: منصات التواصل الاجتماعي

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