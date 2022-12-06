شاهد.. العاهل المغربي يحتفل بالتأهل التاريخي في الشارع مع المواطنين
شارك العاهل المغربي محمد السادس المواطنين الاحتفالات بتأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، عقب فوزه على إسبانيا اليوم الثلاثاء.
وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، اليوم الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية.
#عاجل-بالفيديو.. #العاهل_المغربي يحتفل بالتأهل التاريخي في الشارع مع المواطنين— جريدة النهار الكويتية (@naharkw) December 6, 2022
- هنأ لاعبي منتخب بلاده بفوزهم على إسبانيا وتأهلهم إلى دور الثمانية في كأس العالم#المغرب_اسبانيا#اسود_الاطلس#ديما_مغرب#ياسين_بونو#Morocco#كأس_العالم_2022#مونديال_قطرpic.twitter.com/AkuV3Dm3Ch
المصدر: منصات التواصل الاجتماعي