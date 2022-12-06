المغرب بانتظار الفائز.. مفاجأة في تشكيلة البرتغال ضد سويسرا

يستضيف استاد لوسيل بقطر، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، مباراة من العيار القيل بين البرتغال وسويسرا، ضمن دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب البرتغال، فيرناندو سانتوس (68 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض مباراته المرتقبة ضد نظيره السويسري، والتي خلت من اسم النجم كريستيانو رونالدو:

لحراسة المرمى: ديوغو كوستا

لخط الدفاع: ديوغو دالوت، دانيلو بيريرا، روبن دياز، رافائيل غيريرو

لخط الوسط: وليام كرفاليو، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا

لخط الهجوم: جواو فيلكس، أوتافيو إدميلسون، جونسالو راموس.

📰 𝔹ℝ𝔼𝔸𝕂𝕀ℕ𝔾 ℕ𝔼𝕎𝕊: Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira



This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlagpic.twitter.com/OiKlJU44O1 — Portugal (@selecaoportugal) December 6, 2022

بينما اختار المدير الفني للمنتخب السويسري، مراد ياكين (48 عاما) التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة البرتغال:

المصدر: RT