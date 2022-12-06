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المغرب بانتظار الفائز.. مفاجأة في تشكيلة البرتغال ضد سويسرا

الرياضة

المغرب بانتظار الفائز.. مفاجأة في تشكيلة البرتغال ضد سويسرا
AP Hassan Ammar
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يستضيف استاد لوسيل بقطر، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، مباراة من العيار القيل بين البرتغال وسويسرا، ضمن دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب البرتغال، فيرناندو سانتوس (68 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض مباراته المرتقبة ضد نظيره السويسري، والتي خلت من اسم النجم كريستيانو رونالدو:

لحراسة المرمى: ديوغو كوستا

لخط الدفاع: ديوغو دالوت، دانيلو بيريرا، روبن دياز، رافائيل غيريرو

لخط الوسط: وليام كرفاليو، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا

لخط الهجوم: جواو فيلكس، أوتافيو إدميلسون، جونسالو راموس.

بينما اختار المدير الفني للمنتخب السويسري، مراد ياكين (48 عاما) التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة البرتغال:

المصدر: RT 

مونديال قطر

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