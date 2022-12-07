كم سيحصل منتخب المغرب بعد التأهل "التاريخي" لربع نهائي مونديال قطر 2022؟

ضمن منتخب المغرب الحصول على مكافأة مالية قدرها 17 مليون دولار بعد بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفجر منتخب المغرب مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحته بنظيره الإسباني من الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية بالريان، ليدخل التاريخ كأول منتخب عربي يبلغ دور الثمانية الكبار لكأس العالم.

وحصل منتخب المغرب على 9 ملايين دولار نتيجة المشاركة في دور المجموعات في كأس العالم 2022، قبل أن يرتفع المبلغ إلى أكثر من الضعف بعد تجاوز هذا الدور.

وكان منتخب أسود الأطلس قد تصدر قائمة المجموعة السادسة، برصيد 7 نقاط، بعد تعادل أمام كرواتيا (0-0) انتصارين متتاليين على كل من بلجيكا (2-0) وكندا (2-1) على الترتيب.

وضمن منتخب "أسود الأطلس" الحصول على مكافأة مالية قدرها 17 مليون دولار بعد بلوغ ربع النهائي، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتعد هذه المكافأة هي الأكبر التي يحصل عليها منتخب عربي في تاريخ كأس العالم، بعدما قرر الـ"فيفا" تخصيص جوائز مالية هي الأكبر على الإطلاق خلال نهائيات مونديال قطر.

ويستعد منتخب المغرب لمباراة الدور ربع النهائي لكأس العالم "قطر 2022"، يوم السبت المقبل، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة، أمام منتخب البرتغال الذي اكتسح نظيره السويسري (6-1) مساء أمس الثلاثاء، على استاد لوسيل.

وسيصبح منتخب المغرب أول بلد عربي وإفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم، إذا أطاح بمنتخب البرتغال يوم السبت المقبل، وسيحصل على مكافأة قدرها 25 مليون دولار في حال تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" قرر منح بطل مونديال "قطر 2022" مكافأة هي الأكبر في تاريخ البطولة تقدر بـ42 مليون دولار.

المصدر: وكالات