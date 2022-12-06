قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي مونديال قطر.. وجدول المباريات

اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر يوم الثلاثاء، بتأهل منتخبي المغرب والبرتغال.

ولحق كل من المغرب والبرتغال بركب المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022، التالية: هولندا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، كرواتيا، والبرازيل.

وفي ما يلي جدول مباريات دور الثمانية الكبار لكأس العالم 2022:

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يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022:

كرواتيا x البرازيل – الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش

هولندا x الأرجنتين – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش

يوم السبت 10 ديسمبر 2022:

المغرب x البرتغال – الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش

إنجلترا x فرنسا – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش

المصدر: RT