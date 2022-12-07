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أول تعليق لحكيمي بعد تسجيله الهدف التاريخي للمغرب

الرياضة

أول تعليق لحكيمي بعد تسجيله الهدف التاريخي للمغرب
Globallookpress IMAGO/JB Autissier
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عبر نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي عن سعادته بفوز بجائزة "رجل المباراة" بعد فوز منتخب بلاده التاريخي على نظيره الإسباني بركلات الترجيح أمس الثلاثاء، في دور الـ16 لمونديال قطر.

وترجم أشرف حكيمي ركلة الترجيح الثالثة لمنتخب "أسوط الأطلس" إلى هدف الفوز على إسبانيا (3-0) في المباراة التي جمعتهما على استاد المدينة التعليمية، ليقوده إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم "قطر 2022" لأول مرة في تاريخه.

ونشر أشرف حكيمي "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تعليقا على نيله جائزة "رجل المباراة" قائلا: "MVP حلم كبير. أعمل بجد".

وكتب حكيمي "تغريدة" أخرى حول فوز منتخب "أسوط الأطلس" وبلوغه ربع نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه، قال فيها: " شعور خاص.

لحظة لا تصدق.

ديما مغرب.. ".

ونشر المدافع المغربي صورة له وهو يقبل شعار منتخب بلاده، وعلق عليها: "وطني" مع علم المغرب ورمز القلب.

كما رد على منشور موجه له من قبل لزميله في نادي باريس سان جيرمان، المهاجم الفرنسي كليان مبابي، متصدر هدافي مونديال قطر، بكلمة: "الملك".

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يذكر أن المنتخب المغربي ضرب موعدا في دور الثمانية لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" مع نظيره البرتغالي الذي ألحق هزيمة ساحقة بنظيره السويسري (6-1) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب لوسيل.

المصدر: RT 

مونديال قطر

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