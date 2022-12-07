أول تعليق لحكيمي بعد تسجيله الهدف التاريخي للمغرب
عبر نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي عن سعادته بفوز بجائزة "رجل المباراة" بعد فوز منتخب بلاده التاريخي على نظيره الإسباني بركلات الترجيح أمس الثلاثاء، في دور الـ16 لمونديال قطر.
وترجم أشرف حكيمي ركلة الترجيح الثالثة لمنتخب "أسوط الأطلس" إلى هدف الفوز على إسبانيا (3-0) في المباراة التي جمعتهما على استاد المدينة التعليمية، ليقوده إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم "قطر 2022" لأول مرة في تاريخه.
ونشر أشرف حكيمي "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تعليقا على نيله جائزة "رجل المباراة" قائلا: "MVP حلم كبير. أعمل بجد".
𝐌𝐕𝐏! Dream big. Work hard. 🙏🏽 pic.twitter.com/1aZjZA3Mip— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 2, 2022
وكتب حكيمي "تغريدة" أخرى حول فوز منتخب "أسوط الأطلس" وبلوغه ربع نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه، قال فيها: " شعور خاص.
لحظة لا تصدق.
ديما مغرب.. ".
Special feeling.— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 6, 2022
Unbelievable moment.
DIMAAA MAGHRIB!!! 🇲🇦❤️ pic.twitter.com/UykNBqEbu7
ونشر المدافع المغربي صورة له وهو يقبل شعار منتخب بلاده، وعلق عليها: "وطني" مع علم المغرب ورمز القلب.
Ma nation ❤️🇲🇦 pic.twitter.com/mwWFjC655p— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 7, 2022
كما رد على منشور موجه له من قبل لزميله في نادي باريس سان جيرمان، المهاجم الفرنسي كليان مبابي، متصدر هدافي مونديال قطر، بكلمة: "الملك".
King 👑 https://t.co/IgHsaTUR6o— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 7, 2022
يذكر أن المنتخب المغربي ضرب موعدا في دور الثمانية لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" مع نظيره البرتغالي الذي ألحق هزيمة ساحقة بنظيره السويسري (6-1) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب لوسيل.
المصدر: RT