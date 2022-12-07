مدرب البرتغال يكشف سبب إبقائه على رونالدو في دكة البدلاء في لقاء سويسرا

ترك فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، لاعبه كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء أمس الثلاثاء ووضع غونسالو راموس في التشكيلة الأساسية في الفوز 6-1 على سويسرا في دور الـ16 لمونديال قطر.

وحل راموس محل رونالدو في التشكيلة الأساسية، فسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود البرتغال للفوز على سويسرا بنتيجة 6-1.

إقرأ المزيد

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أشاد مدرب البرتغال بأسلوب رونالدو الذي دخل بديلا لراموس في الشوط الثاني، حيث قال: "الاحتراف، والقيادة، والطريقة التي احتفل بها بالأهداف، والطريقة التي ساهم بها، إرادة هائلة. أعتقد أنه يتعين علينا فقط الإشادة بهذا الفريق ككل، نحن 24 فردا. إذا كان لا يزال بإمكاننا تحسين بعض الأشياء، فنحن على المسار الصحيح".

وأكد المدرب أيضا أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع رونالدو، لكنه لا يدع ذلك يؤثر على اختياره لبدء التشكيلة الأساسية: "لدي علاقة وثيقة جدا معه، لطالما كانت كذلك. لقد عرفته منذ أن كان في سبورتينغ عندما كان في التاسعة عشرة من عمره. لقد قلنا ذلك عدة مرات، لكن لا أنا ولا كريستيانو نخلط بين القضية الشخصية مع ما الذي يتعين علينا القيام به في هذه اللعبة".

وفيما يتعلق باختياره راموس بالذات بدلا من رونالدو في مباراة سويسرا، قال سانتوس إن الاختيار كان بسبب صفات اللاعب الذي يلعب في قلب الهجوم: "اللاعبون الثلاثة (رونالدو، وأندريه سيلفا، وراموس) في هذا المركز هم لاعبون مختلفون. يخلق راموس ديناميكية، ويهاجم في بعض المساحات، ويضع إيقاعا ديناميكيا قويا. لقد تم إشراكه في مباراتين، وهذا ليس شيئا جديدا. تم استخدام أندريه أيضا في المباراة التالية، ولعب رونالدو لفترة أطول. في كل مباراة، ضد كل خصم، سأشرك من أعرف أنه يناسب استراتيجيتي، تماما كما كنت أفعل دائما في الحياة".

وتلعب البرتغال ضد المغرب السبت المقبل لتحديد المتأهل منهما للدور نصف النهائي لمونديال قطر.

المصدر: "فيفا"