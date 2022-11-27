مدرب السعودية: تذكروا كلماتي جيدا ابتسم هكذا عندما..!

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن رضاه بالمستوى الذي ظهر به الأخضر، رغم الخسارة أمام نظيره البولندي، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بمونديال قطر 2022.

وخسر الأخضر السعودي أمام نظيره البولندي (0-2) في القاء الذي جمعهما أمس السبت، على استاد المدينة التعليمية بالريان، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط، ويتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة (C) بفارق الأهداف عن الأرجنتين، وبفارق نقطة عن المتصدرة بولندا.

وقال رينارد في تصريحات صحفية بعد المباراة: "في بعض الأحيان يجب أن تكون فعالا، ونحن لم نكن كذلك، لكنني فخور".

وأضاف: "أنا لا أبتسم هكذا إلا عندما أكون فخورا، الكرة لم تنصفنا، وكنا نستحق التعادل على أقل تقدير".

وواصل "الثعلب" الفرنسي: "لم ننته بعد، ما زلنا واقفين وسنقاتل للنهاية ولن نستسلم، لقد كنا قريبين جدا من التسجيل وأهدرنا ركلة جزاء".

وعن تأثير الغيابات على المنتخب في المباراة القادمة أمام المكسيك، علق: "لدينا فريق جيد، ونملك البديل المناسب، تذكروا كلماتي جيدا: لم ننته بعد، كونوا معنا".

وتوجه هيرفي رينارد برسالة إلى جمهور الأخضر السعودي، قائلا: "ما نحتاجه في المباراة الثالثة هو الجمهور، أود أن أرى ملعبا مليئا بالمشجعين، وأريدهم أن يدعموا اللاعبين".

المصدر: وكالات