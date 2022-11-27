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المنتخب السعودي يصدر بيانا رسميا بشأن حالة ياسر الشهراني

الرياضة

المنتخب السعودي يصدر بيانا رسميا بشأن حالة ياسر الشهراني
Legion-Media Adam Davy
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أجرى لاعب المنتخب السعودي، ياسر الشهراني، اليوم الأحد، عملية جراحية ناجحة لعظام الوجه بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني، في العاصمة الرياض.

وتعرض الشهراني لإصابة خطيرة في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام الأرجنتين، بعد اصطدامه بزميله الحارس محمد العويس، إثر كرة مشتركة، سقط الظهير الأيسر جراء ذلك أرضا غارقا في دمائه، بصورة أفزعت الجماهير.

وأصدر المنتخب السعودي بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، جاء فيه: "بعد استقرار اللاعب ياسر الشهراني، ووفقا للخطة الطبية المقررة، خضع اللاعب ظهر اليوم الأحد، للمرحلة الثانية من التدخل الجراحي وذلك بإجراء عملية جراحية في عظام الوجه من قبل الفريق الطبي المختص بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، وبمتابعة من الجهاز الطبي للمنتخب.

الجدير بالذكر أن اللاعب قد أجرى المرحلة الأولى من التدخل الجراحي، بإجراء عملية في البنكرياس يوم الأربعاء الماضي، وقد تكللت العمليات الجراحية للمرحلتين بالنجاح..".

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وساهم ياسر الشهراني في تحقيق الفوز التاريخي "للأخضر" على نظيره الأرجنتيني (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

المصدر: "twitter/saudint" 

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