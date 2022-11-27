أنباء سيئة للمنتخب السعودي قبل مواجهة المكسيك المصيرية

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، عن إصابة الظهير الأيمن للأخضر، محمد البريك، عقب مواجهة بولندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، على موقع "تويتر" بيانا، جاء فيه: كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب محمد البريك عن وجود إصابة في عضلة الساق".

الأخضر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب المكسيك



— تفاصيل مران الأخضر 📝⬇

🔗 https://t.co/38tbvQjkLc . #الأخضر_في_المونديالpic.twitter.com/foY1LBKrVj — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 27, 2022

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وبهذه الإصابة تصبح مشاركة البريك في مباراة المكسيك، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر، محل شك.

وكان المنتخب السعودي قد تلقى هزيمة أمام بولندا، بهدفين دون رد، بعد أن حقق الفوز على الأرجنتين في نتيجة تاريخية بالجولة الأولى بهدفين مقابل هدف.

وخسر الأخضر السعودي أمام نظيره البولندي (0-2) في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت، على استاد المدينة التعليمية بالريان، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط، ويتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة (C) بفارق الأهداف