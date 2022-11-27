تاريخ المواجهات بين المغرب وبلجيكا قبل موقعتهما اليوم

يخوض المنتخب المغربي مباراة هامة وصعبة، مساء اليوم الأحد، ضد نظيره البلجيكي لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال "قطر 2022".

وتقام المباراة في ملعب "الثمامة" بالدوحة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش.

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ويدخل المنتخب المغربي المباراة بعد انتزاعه لنقطة ثمينة من تعادله مع كرواتيا بدون أهداف في الجولة الأولى، بينما خطفت بلجيكا الفوز على كندا بهدف دون رد.

وسيضمن المنتخب البلجيكي تأهله رسميا في حال فوزه على المنتخب المغربي، بينما سيخطو الأخير خطوة عملاقة نحو التأهل للدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى في مونديال 1986، في حال تحقيقه نتيجة الانتصار على "الشياطين الحمر".

وسبق للمنتخب المغربي أن التقى نظيره البلجيكي في مباراتين وديتين ولقاء رسمي واحد.

وكانت المواجهة الأولى في دور المجموعات لمونديال 1994، وفازت حينها بلجيكا على "أسود الأطلس" بهدف دون رد.

والتقى بعدها المنتخبان في مواجهة ودية عام 1999، وحقق فيها المنتخب البلجيكي فوزا عريضا قوامه أربعة أهداف دون رد.

أما المواجهة الثالثة والأخيرة، فكانت ودية أيضا في العام 2008، حيث تمكن المغرب من تحقيق فوزه الأول على بلجيكا، بأربعة أهداف لهدف.

المصدر: RT