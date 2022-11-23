واقعة غريبة.. البحث عن لاعب المنتخب المغربي "المختفي"

شهدت مواجهة المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي التي انتهت منذ قليل بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الـ6 في مونديال قطر والتي أقيمت على "استاد البيت" واقعة غريبة.

ومع نزول لاعبي "أسود الأطلس" إلى أرض الميدان بداية الشوط الثاني، تبين أن هناك نقصا عدديا باختفاء أحد اللاعبين مما استدعى المدير الفني للفريق وليد الركراكي للبحث عن لاعب الوسط سفيان مرابط في غرف تبديل الملابس، قبل أن يلحق اللاعب برفاقه وتنطلق مجريات الشوط الثاني.

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وحصد "أسود الأطلس" نقطة التعادل، بانتظار أن يلتقي لاحقا ضمن المجموعة ذاتها المنتخب البلجيكي ونظيره الكندي.

وسيكون المنتخب المغربي على موعد مع نظيره البلجيكي في المباراة القادمة له ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للمسابقة العالمية، الأحد المقبل، على "استاد الثمامة".

المصدر:RT