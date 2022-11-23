 
مباشر

واقعة غريبة.. البحث عن لاعب المنتخب المغربي "المختفي"

الرياضة

واقعة غريبة.. البحث عن لاعب المنتخب المغربي
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8hv

شهدت مواجهة المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي التي انتهت منذ قليل بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الـ6 في مونديال قطر والتي أقيمت على "استاد البيت" واقعة غريبة.

ومع نزول لاعبي "أسود الأطلس" إلى أرض الميدان بداية الشوط الثاني، تبين أن هناك نقصا عدديا باختفاء أحد اللاعبين مما استدعى المدير الفني للفريق وليد الركراكي للبحث عن لاعب الوسط سفيان مرابط في غرف تبديل الملابس، قبل أن يلحق اللاعب برفاقه وتنطلق مجريات الشوط الثاني.

إقرأ المزيد
المغرب يحصد أولى نقاطه في كأس العالم بقطر (فيديو)
المغرب يحصد أولى نقاطه في كأس العالم بقطر (فيديو)

وحصد "أسود الأطلس" نقطة التعادل، بانتظار أن يلتقي لاحقا ضمن المجموعة ذاتها المنتخب البلجيكي ونظيره الكندي.

وسيكون المنتخب المغربي على موعد مع نظيره البلجيكي في المباراة القادمة له ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للمسابقة العالمية، الأحد المقبل، على "استاد الثمامة".

المصدر:RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المغرب يحصد أولى نقاطه في كأس العالم بقطر (فيديو)