المغرب يحصد أولى نقاطه في كأس العالم بقطر (فيديو)

سيطر التعادل السلبي على لقاء المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي في مباراة جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة في مونديال قطر 2022.

وتعملق ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي من خلال صد كرتين متتاليتين خطيرتين للمنتخب الكرواتي في آخر دقيقة من الوقت الأصلي للشوط الأول بعد ضغط على مرماه.

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تصدى بونو لكرة خطيرة كانت فرصة حقيقية بعدما لمس لاعب كرواتيا فلاسيتش الكرة ببراعة بالقرب من المرمى، لكن رد فعل حارس "أسود الأطلس" السريع لدى بونو كان سريعا واستطاع التصدي لها ومنع الكروات من تسجيل أول الأهداف.

في مستهل الشوط الثاني تدخل بونو مرة أخرى، في الدقيقة 52، لاعتراض تمريرة من ضربة زاوية قبل أن يحولها الهجوم الكرواتي إلى هدف، وذلك بعد دقيقة واحدة من ضربة رأسية لمزراوي كادت تمنح التفوق للمغاربة في النتيجة لولا تصدي الحارس ليفاكوفيتش للكرة على مقربة من المرمى.

واضطر المدرب الركراكي تغيير مزراوي للإصابة ودخل بدله عطية الله في الدقيقة 60، وبعده أدخل الزلزولي بدلا من بوفال.

وبحلول الدقيقة 62 أهدر المغاربة فرصة مزدوجة للتسجيل، الأولى بعد مرور تمريرة من حكيمي أمام مرمى منتخب كرواتيا دون أن تجد من يودعها الشباك، والثانية عقب تمريرة من الظهير الأيسر عطية الله عبرت أمام الجميع ليفلح في التقاطها الحارس ليفاكوفيتش، ثم تدخل الحارس نفسه، في الدقيقة 65، لإبعاد كرة قوية سددها حكيمي بعد تنفيذ ضربة خطأ من طرف اللاعب زياش.

ولم يستغل منتخب الأسود المرتدات الهجومية التي كان تتاح للزلزولي وحمد الله، لتنتهي المباراة بالتعادل.

بهذا حظي "أسود الأطلس" على نقطة التعادل، بانتظار أن يلتقي لاحقا ضمن المجموعة ذاتها المنتخب البلجيكي ونظيره الكندي.

ويلتقي منتخب المغرب بنظيره البلجيكي في المباراة القادمة له ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للمسابقة العالمية، الأحد المقبل، على "استاد الثمامة".

المصدر: RT