5 نقاط وهدفان.. حصيلة المنتخبات العربية في الجولة الأولى ومواعيد مبارياتها المقبلة والقنوات الناقلة

خرج المنتخب السعودي بالفوز من مباراته من بين المنتخبات العربية الأربعة، خلال منافسات الجولة الأولى لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

منتخب قطر:

فقد استهل المنتخب القطري مشواره الأول في كأس العالم، بخسارة أمام نظيره الإكوادوري (0-2)، في المباراة الافتتاحية للبطولة، التي جرت بينهما يوم الأحد 20 نوفمبر الجاري، على استاد "البيت" بمدينة الخور، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى (A).

وسيكون منتخب قطر على موعد مع نظيره السنغالي اليوم الجمعة، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية، وسيختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة هولندا، يوم الثلاثاء 29 نوفمبر الجاري، على استاد "البيت" بمدينة الخور.

منتخب السعودية:

حقق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا على نظيره الأرجنتيني (2-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على استاد "لوسيل"، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة (C) لمونديال قطر 2022.

وسيخوض الأخضر مباراته المقبلة أمام نظيره البولندي غدا السبت، على استاد المدينة التعليمية بنادي الريان، ضمن الجولة الثانية، ومن ثم يواجه نظيره المكسيكي يوم الأربعاء المقبل، على استاد لوسيل، في ختام منافسات دور المجموعات.

منتخب تونس:

خرج المنتخب التونسي بتعادل بطعم الفوز من مباراته أمام نظيره الدنماركي "الحصان الأسود للبطولة"، من دون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، على استاد "المدينة التعليمية" بالريان، في إطار منافسات المجموعة الرابعة (D).

سيلعب منتخب "نسور قرطاج" ضد نظيره الأسترالي غدا السبت، على استاد "الجنوب" بالعاصمة الدوحة، في الجولة الثانية، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب فرنسا، حامل اللقب، يوم الأربعاء المقبل، على استاد المدينة التعليمية بنادي الريان.

منتخب المغرب:

كما واستهل منتخب المغرب مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بتعادل بطعم الفوز أمام نظيره الكرواتي (0-0)، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، على استاد "البيت" بمدينة الخور، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة للبطولة.

وسيكون منتخب "أسود الأطلس" على موعد مع نظيره البلجيكي، يوم الأحد المقبل، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة، في إطار منافسات الجولة الثانية، وسيختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة كندا، يوم الخميس المقبل، على استاد "الثمامة" أيضا.

القنوات الناقلة:

أما عن القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم، فقد أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"على قناة "beIN SPORTS" المجانية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

وحصلت قنوات أخرى من مختلف أنحاء العالم على حقوق بث مباريات مونديال قطر، ولكن معظمها ستنقل هذه المباريات عبر البث الأرضي كما أن قنوات أخرى حصلت على حقوق بث عدد محدود من المباريات.

وفي ما يلي أبرز القنوات التي ستبث مباريات مونديال قطر:

- قنوات "بي إن سبورتس"

- قنوات الكأس القطرية

- قناة "Match TV" الروسية

- ZDF HD الألمانية

- الرياضية المغربية (TNT)

- Rai 1 الإيطالية

- ORF 1 Austria HD النمساوية

- TF1 HD Suisse السويسرية

- TF1 HD France الفرنسية

- ITV الإنجليزية

- CT Sport التشيكية.

المصدر: RT