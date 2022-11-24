إنجاز تاريخي.. نتائج مباريات يوم الخميس في مونديال قطر

أسدل الستار يوم الخميس، على مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات ضمن منافسات نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وشهت منافسات اليوم الخامس، إنجازا تاريخيا، بطله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي خط اسمه بأحرف من ذهب، كأول لاعب يسجل في خمس نسخ مختلفة لنهايات بطولة كأس العالم لكرة القدم، خلال مباراة منتخب بلاده ضد غانا، في مونديال قطر.

وأحرز النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (37 عاما) هدف التقدم لبلاده في مرمى غانا، عند الدقيقة 65 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، خلال اللقاء على استاد (974) بالعاصمة الدوحة.

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن رونالدو وصل إلى الهدف رقم 8 له خلال نهائيات كأس العالم، وأصبح أول لاعب في التاريخ يسجل خمسة أهداف في نسخ مختلفة من المونديال (2006، 2010، 2014، 2018، 2022).

وبدأت مباريات يوم الخميس، بفوز منتخب سويسرا على نظيره الكاميروني (1-0) على استاد "الجنوب" بمدينة الوكرة، وذلك ضمن منافسات المجموعة السابعة (G).

أما المباراة الثانية فقد انتهت بالتعادل السلبي بين منتخبي الأوروغواي وكوريا الجنوبية، على استاد المدينة التعليمية بالريان، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثامنة (H).

واختتم منتخب البرازيل منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات، بفوز مستحق على نظيره الصربي، على ملعب لوسيل، وذلك ضمن منافسات المجموعة السابعة (G).

وفي ما يلي نتائج مباريات يوم الخميس 24 نوفمبر، ضمن مونديال "قطر 2022":

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المجموعة السابعة (G):

سويسرا x الكاميرون – (1-0)

البرازيل x صربيا – (2-0)

المجموعة الثامنة (H):

الأوروغواي x كوريا الجنوبية – (0-0)

البرتغال x غانا– (3-2).

المصدر: RT