رونالد يهز شباك غانا.. ويدخل تاريخ كأس العالم (فيديو)

سطر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اسمه بأحرف من ذهب، كأول لاعب يسجل في خمس نسخ مختلفة لنهايات بطولة كأس العالم لكرة القدم، خلال مباراة منتخب بلاده ضد غانا، في مونديال قطر.

وأحرز النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (37 عاما) هدف التقدم لبلاده في مرمى غانا، عند الدقيقة 65 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، خلال اللقاء على استاد (974) بالعاصمة الدوحة.

وظهر كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال في النسخة الخامسة لبطولة كأس العالم، بعد مونديال 2006، مرورا بكأس العالم في جنوب إفريقيا عام 2010، ومونديال البرازيل 2014، ومونديال روسيا 2018، والآن في مونديال قطر 2022.

وشارك النجم البرتغالي اليوم في مباراته رقم 18 في تاريخ نهائيات كأس العالم، حيث شارك في 6 مباريات في مونديال 2006، ثم لعب 4 مباريات في مونديال 2010، ثم لعب 3 مباريات خلال مونديال 2014، إضافة إلى 4 مباريات في مونديال 2018.

وتمكن رونالدو من تسجيل هدفه رقم 8 في نهائيات كأس العالم، حيث افتتح رصيده التهديفي في البطولة الأهم عالميا في مونديال 2006 عندما سجل هدفا وحيدا في شباك منتخب إيران.

كما سجل "صاروخ مادايرا" هدفا وحيدا أيضا في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، في شباك منتخب كوريا الشمالية، وكرر الأمر نفسه في مونديال البرازيل 2014 عندما سجل هدفا في شباك منتخب غانا بالذات.

بينما شهد كأس العالم 2018 في روسيا أعلى معدل تهديفي لرونالدو في نسخة واحدة عندما سجل 4 أهداف بواقع 3 أهداف "هاتريك" في شباك منتخب إسبانيا، إضافة إلى هدف في شباك منتخب المغرب.

وكان كريستيانو رونالدو يتشارك مع الجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والثنائي الألماني ميروسلاف كلوزه وأوي سيلير والبرازيلي بيليه، في التسجيل خلال 4 نسخ مونديالية، على مدار مشوارهم الكروي.

المصدر: وكالات