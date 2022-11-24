كأس العالم.. أهداف مباراة البرتغال وغانا (فيديو)

تقدم المنتخب البرتغالي على نظيره الغاني (3-1) في المباراة التي تجمعهما في هذه اللحظات، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وسجل النجم المخضرم كريستيانو رونالدو هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 65 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

ورد المهاجم الغاني أندريه أيو بهدف التعادل عند الدقيقة 73 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ووضع المهاجم البرتغالي جواو فيليكس منتخب بلاده في المقدمة مرة أخرى بحلول الدقيقة 78، وأضاف زميله المهاجم رافائيل لياو الهدف الثالث في الدقيقة 80 من زمن اللقاء المقام على استاد (974) بالعاصمة الدوحة.

إقرأ المزيد

المصدر: RT