بإدارة إسماعيل الفتح وقيادة "صاروخ ماديرا".. التشكيلة الأساسية لمباراة البرتغال وغانا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عامة ومنتخبي البرتغال وغانا خاصة، صوب استاد "974" بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، الذي يستضيف مباراتهما ضمن نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الأمريكي إسماعيل الفتح، المنحدر من أصول مغربية، صفارة بداية المباراة بين البرتغال وغانا في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب البرتغال، فيرناندو سانتوس (68 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض مباراته الأولى في مونديال قطر 2022، ضد نظيره الغاني "النجوم السوداء - The Black Stars":

لحراسة المرمى: ديوغو كوستا

لخط الدفاع: جواو كانسلو، دانيلو بيريرا، روبن دياز، رافائيل غيريرو

لخط الوسط: روبين نيفيز، برونو فيرنانديز، إدميلسون أوتافيو

لخط الهجوم: بيرناردو سيلفا ، فيلكس، كريستيانو رونالدو.

twitter/selecaoportugal

بينما وضع المدير الفني لمنتخب غانا، أوتو أدو (47 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية لخوض مباراته الأولى في البطولة ضد نظيره البرتغالي:

twitter/GhanaBlackstars

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وتدخل هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الثامنة (H)، التي تضم أيضا كلا من منتخي كوريا الجنوبية والأوروغواي، اللذين تعادلا من دون أهداف اليوم الخميس، في اللقاء الذي جمعهما على استاد المدينة التعليمية بالريان.

المصدر: RT