"هفوة المونديال".. لاعب غاني "يسرق" الكرة من حارس مرمى البرتغال (فيديو)

ارتكب حارس مرمى البرتغال ديوغو كوستا هفوة كبيرة خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الغاني (3-2) التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وكاد ديوغو كوستا أن يتسبب في تلقي شباكه هدف التعادل الثالث في الوقت القاتل، بعد انتهاء الدقيقة التاسعة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للمباراة، عندما وضع الكرة على الأرض، ولم يلاحظ من خلفه اللاعب الغاني إينياكي ويليامز، الذي أخذ الكرة من حارس المرمى، ولكن الدفاع البرتغالي تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الموقف.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وخرج منتخب البرتغال بفوز صعب (3-2) وتصدر ترتيب المجموعة الثامنة (H) لمونديال 2022، برصيد ثلاث نقاط، متقدما على منتخبي الأوروغواي وكوريا الجنوبية.

وسيكون المنتخب البرتغالي على موعد مع نظيره الأوروغوياني، يوم الاثنين المقبل، في الجولة الثانية، ويختتم دور المجموعات لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، بمواجهة كوريا الجنوبية، يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022.