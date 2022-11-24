أحد أجمل أهداف مونديال قطر.. هدف برازيلي بطريقة سينمائية بـ"مقصية أكروباتية" (فيديو)

أحرز المهاجم البرازيلي ريشارليسون واحدا من أجمل أهداف نهائيات النسخة الـ22 بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، في مرمى صربيا (2-0)، مساء يوم الخميس.

ووضع ريشارليسون منتخب "راقصي السامبا" في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 63 من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء.

وعاد ريشارليسون في الدقيقة 73 ووقع على الهدف الشخصي الثاني له ولمنتخب "السيليساو"، أحرزه بطريقة سينمائية بـ"مقصية أكروباتية".

هدف المونديال بلا شك!



ريتشارليسون البرازيلي pic.twitter.com/1W4BMsypSO — المونديال (@worldQat) November 24, 2022

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المصدر: RT