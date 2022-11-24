إصابة نيمار تثير "الذعر" في البرازيل

تعرض نجم منتخب البرازيل نيمار لإصابة في الكاحل الأيمن خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الصربي (2-0) ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وخرج نيمار من أرضية استاد لوسيل، في الدقيقة 80 من زمن اللقاء، ودخل بدلا عنه زميله المهاجم أنتوني.

وبمجرد استبدال نيمار، ظهر اللاعب وهو يضع الثلج على منطقة الكاحل، كما بكى بحرقة مما يشير إلى صعوبة الإصابة التي يعاني منها.

ولم يصدر المنتخب البرازيلي أي بيان رسمي حتى الآن تعليقا على حجم إصابة قائده، لكن المؤشرات الأولية توحي بالقلق.

ومن ثمّ ظهر نيمار وهو يعرج عند عودته إلى غرفة تبديل الملابس.

يذكر أن نيمار تعرض لإصابة في كاحله الأيمن أيضا في عام 2019، والتي ابعدته آنذاك عن المشاركة في بطولة كوبا أمريكا.

كما تلقى إصابة قوية في الظهر في مواجهة الدور ربع النهائي من مونديال البرازيل 2014، خلال مباراته أمام كولومبيا حرمته من استكمال مشواره في المونديال.

وسيواجه المنتخب البرازيلي، الساعي للفوز بلقب كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، نظيره السويسري، يوم الاثنين المقبل.

المصدر: وكالات