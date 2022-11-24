مونديال قطر.. البرازيل تهز شباك صربيا (فيديو)
AP Themba Hadebe
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تقدم المنتخب البرازيلي على نظيره الصربي في المباراة التي تجمعهما في هذه اللحظات، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.
وسجل المهاجم ريشارليسون هدف التقدم "لراقصي السامبا" في الدقيقة 63 من زمن اللقاء المقام على استاد لوسيل.
شاهد هدف البرازيل الأول من المدرجات.. وفرحة جماهير السامبا #fifaworldcup2022— صحيفة العرب - قطر (@AlArab_Qatar) November 24, 2022
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وعاد ريشارليسون في الدقيقة 73 ووقع على الهدف الشخصي الثاني له ولمنتخب "السيليساو" سجله بطريقة سينمائية بـ"مقصية أكروباتية".
هدف المونديال بلا شك!— المونديال (@worldQat) November 24, 2022
ريتشارليسون البرازيلي pic.twitter.com/1W4BMsypSO
المصدر: RT