 
مباشر

مونديال قطر.. البرازيل تهز شباك صربيا (فيديو)

الرياضة

مونديال قطر.. البرازيل تهز شباك صربيا (فيديو)
AP Themba Hadebe
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8va

تقدم المنتخب البرازيلي على نظيره الصربي في المباراة التي تجمعهما في هذه اللحظات، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وسجل المهاجم ريشارليسون هدف التقدم "لراقصي السامبا" في الدقيقة 63 من زمن اللقاء المقام على استاد لوسيل.

وعاد ريشارليسون في الدقيقة 73 ووقع على الهدف الشخصي الثاني له ولمنتخب "السيليساو" سجله بطريقة سينمائية بـ"مقصية أكروباتية".  

المصدر: RT  

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا