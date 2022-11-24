مونديال قطر.. البرازيل تهز شباك صربيا (فيديو)

تقدم المنتخب البرازيلي على نظيره الصربي في المباراة التي تجمعهما في هذه اللحظات، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وسجل المهاجم ريشارليسون هدف التقدم "لراقصي السامبا" في الدقيقة 63 من زمن اللقاء المقام على استاد لوسيل.

شاهد هدف البرازيل الأول من المدرجات.. وفرحة جماهير السامبا #fifaworldcup2022



pic.twitter.com/8adizNHCb0 — صحيفة العرب - قطر (@AlArab_Qatar) November 24, 2022

وعاد ريشارليسون في الدقيقة 73 ووقع على الهدف الشخصي الثاني له ولمنتخب "السيليساو" سجله بطريقة سينمائية بـ"مقصية أكروباتية".

هدف المونديال بلا شك!



ريتشارليسون البرازيلي pic.twitter.com/1W4BMsypSO — المونديال (@worldQat) November 24, 2022

المصدر: RT