مفاجأة كبرى.. نتائج مباريات يوم الأربعاء في مونديال قطر

أسفرت مباريات اليوم الرابع من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر عن نتائج مثيرة، أبرزها المفاجأة الكبرى التي حققها المنتخب الياباني.

وفجر المنتخب الياباني مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الأرجنتيني (2-1) اللقاء الذي أقيم على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة (E) لمونديال قطر 2022.

أما المباراة الثانية ضمن المجموعة الخامسة (E)، فقد انتهت بفوز ساحق للمنتخب الإسباني على نظيره الكوستاريكي بسبعة أهداف من دون رد، على استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة.

وحقق منتخب إسبانيا أكبر فوز في النسخة الحالية لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، متفوقا على نظيره الإنجليزي، الذي سجل 6 أهداف في شباك إيران (6-2) يوم الاثنين الماضي، على استاد "خليفة الدولي" بالعاصمة الدوحة، ضمن المجموعة الثانية.

أما أكبر انتصار في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم، فقد كان في مونديال إسبانيا 1982، وحققه المنتخب الهنغاري على نظيره السلفادوري (10-1) يوم 15 يونيو 1982، على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو" بمدينة "إلتش - Elche" الإسبانية.

في حين خرج المنتخب المغربي بتعادل بطعم الفوز من مباراته أمام نظيره الكرواتي، وصيف بطل مونديال "روسيا 2018"، من دون أهداف، في المباراة التي لقاء الذي جمعهما استاد "البيت" بمدينة الخور، ويتقاسم معه المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة، بفارق نقطتين عن المتصدر منتخب بلجيكا، الذي تغلب بشق النفس على كندا بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء أيضا، على استاد أحمد بن علي المونديالي بنادي الريان.

وفي ما يلي نتائج مباريات مونديال "قطر 2022" اليوم الأربعاء 23 نوفمبر:

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المجموعة الخامسة (E):

ألمانيا x اليابان – (1-2)

إسبانيا x كوستاريكا – (7-0)

المجموعة السادسة (F):

المغرب x كرواتيا – (0-0)

بلجيكا x كندا – (1-0).

المصدر: RT