 
مباشر

مونديال قطر.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة المفتوحة

الرياضة

مونديال قطر.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة المفتوحة
Legion-Media Millenius
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8cj

تتجه أنظار عشاق كرة القدم عامة ومنتخبي المغرب وكرواتيا خاصة، اليوم الأربعاء، صوب ملعب "البيت" الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين الطرفين، ضمن بطولة كأس العالم "قطر 2022".

ويلعب منتخب المغرب وكرواتيا ضمن المجموعة السادسة (F) التي ستشهد مباراة أخرى ستجمع بلجيكا وكندا.

وسيشهد اليوم الرابع من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حالية في قطر، مباراتين أخريين أيضا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وفي ما يلي جدول مباريات مونديال قطر، اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022:

إقرأ المزيد
نتائج مباريات يوم الثلاثاء في مونديال قطر.. السعودية تفجر المفاجأة الكبرى
نتائج مباريات يوم الثلاثاء في مونديال قطر.. السعودية تفجر المفاجأة الكبرى

المجموعة السادسة (F):

المغرب x كرواتيا – الساعة (10:00) بتوقيت غرينتش

المجموعة الخامسة (E):

ألمانيا x اليابان – الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش

إسبانبا x كوستاريكا – الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش.

المجموعة السادسة (F):

بلجيكا x كندا – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

وأعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"على قناة "beIN SPORTS" المجانية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

وحصلت قنوات أخرى من مختلف أنحاء العالم على حقوق بث مباريات مونديال قطر، ولكن معظمها ستنقل هذه المباريات عبر البث الأرضي كما أن قنوات أخرى حصلت حقوق بث عدد محدود من المباريات.

إقرأ المزيد
beIN SPORTS تبث 22 مباراة من بطولة كأس العالم مجانا.. جدول المباريات
beIN SPORTS تبث 22 مباراة من بطولة كأس العالم مجانا.. جدول المباريات

وفي ما يلي أبرز القنوات التي ستبث مباريات مونديال قطر:

- قنوات "بي إن سبورتس" 

- قنوات الكأس القطرية

- قناة "Match TV" الروسية

- ZDF HD الألمانية

- الرياضية المغربية (TNT)

- Rai 1 الإيطالية

إقرأ المزيد
"استوديو وسط الصحراء".. قناة روسية تطلق استوديو فريدا من نوعه لمونديال قطر (فيديو)

- ORF 1 Austria HD النمساوية

- TF1 HD Suisse السويسرية

- TF1 HD France الفرنسية

- ITV الإنجليزية

- CT Sport التشيكية.

المصدر: RT 

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

منتخب السعودية يفجر أكبر المفاجآت في مونديال قطر (فيديو)