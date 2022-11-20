beIN SPORTS تبث 22 مباراة من بطولة كأس العالم مجانا.. جدول المباريات

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"على قناة beIN SPORTS المجانية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"beIN" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد محمد السبيعي: "يسرنا أن نتمكن من بث أبرز المباريات مجانا ليتابعها الجمهور الشغوف بكرة القدم في المنطقة، احتفالا بإحياء البطولة الشهيرة في العالم العربي. ونحرص منذ أصبحنا الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ على استثمار جميع الفرص المتاحة لفسح المجال أمام أكبر قدر ممكن من جمهور المنطقة لمشاهدة منافسات البطولة. ونؤكد التزامنا بتوفير محتوى الشبكة لأوسع شريحة ممكنة، انطلاقا من إدراكنا مدى أهمية هذه البطولة ودورها الجامع".

وانتشر جدول على منصات التواصل الاجتماعي قيل أنه للمباريات المجانية، التي ستبث على قناة "beIN SPORTS" المجانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

twitter/KHUBRANI

المصدر: " beinsports.com + وسائل إعلام"