"استوديو وسط الصحراء".. قناة روسية تطلق استوديو فريدا من نوعه لمونديال قطر (فيديو)

أطلقت قناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية، استوديو افتراضيا فريدا مخصصا لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر من 20 نوفمبر الجاري ولغاية 20 ديسمبر 2022.

ويناقش مقدمو "Match TV" مع ضيوف البرنامج المخصص لكأس العالم 2022، من محللين رياضيين وخبراء مباريات كأس العالم في استوديو افتراضي وسط الصحراء، ويتم تقديم التوقعات لنتائج المباريات بطريقة مميزة.

وتم إنشاء الاستوديو والتصميم الجرافيكي بواقعية للغاية وفي نفس الوقت مع احترام تقاليد البلد المضيف لكأس العالم "قطر 2022".

Губерниев в ярости: раскритиковал наших футболистов после игры с Узбекистаном 😡



Ведущий выдал мощную речь про то, что сейчас важно радовать фанатов. Международных матчей у парней Карпина ведь и так почти нет 🤷‍♂️



Две нулевые ничьи – это не то, чего ждут болельщики 👎 pic.twitter.com/tTTWPvTM6Y — Матч ТВ (@MatchTV) November 20, 2022

وقال المنتج العام لبرنامج "ماتش تي في" ألكسندر تاشين: "لقد حاولنا إعادة خلق أجواء قطر المضيافة. قبل أربع سنوات، استضفنا في روسيا أيضا ضيوفا من جميع أنحاء العالم وشاهدنا بفضول وفخر بينما يدرس أصدقاؤنا في الشرق الأوسط ثقافتنا وينشرونها لمشاهديهم. أنا متأكد من أن قطر ستفعل كل ما في وسعها لجعل كأس العالم ذكرى لا تنسى للضيوف!".

واختتم حديثه، بالقول: "تم بناء الاستوديو الافتراضي خصيصا لكأس العالم، عمل عشرات من موظفي القناة التلفزيونية على إنشائها، وقاموا برسم كل التفاصيل".

يذكر أن "Match TV" هي القناة الرياضية الرئيسية في روسيا، وهي القناقل الرسمي لجميع مباريات كأس العالم، وستقوم القناة ببث كافة مباريات المونديال الـ64.

المصدر: "matchtv.ru"