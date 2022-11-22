نتائج مباريات يوم الثلاثاء في مونديال قطر.. السعودية تفجر المفاجأة الكبرى

أسفرت مباريات اليوم الثالث من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حالية في قطر، عن نتائج مثيرة، أبرزها المفاجأة الكبرى التي فجرها المنتخب السعودي.

وحقق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا على نظيره الأرجنتيني (2-1) في المباراة التي جمعتهما على استاد "لوسيل"، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة (C) لمونديال قطر 2022.

وخرج المنتخب التونسي بتعادل بطعم الفوز من مباراته أمام نظيره الدنماركي "الحصان الأسود للبطولة"، من دون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد "المدينة التعليمية" بالريان، في إطار منافسات المجموعة الرابعة (D).

في حين أهدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء في مباراته أمام نظيره المكسيكي (0-0) في المباراة التي جمعتهما على استاد "974"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة (C).

واختتمت منافسات يوم الثلاثاء بفوز عريض للمنتخب الفرنسي حامل اللقب، على نظيره الأسترالي (4-1)، في اللقاء الذي أقيم على استاد "الجنوب" بمدينة الوكرة، وذلك في إطار منافسات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

نتائج مباريات مونديال "قطر 2022" اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر:

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المجموعة الثالثة (C):

الأرجنتين x السعودية – (1-2)

المجموعة الرابعة (D):

الدنمارك x تونس – (0-0)

المجموعة الثالثة (C)

المكسيك x بولندا – (0-0)

المجموعة الرابعة (D):

فرنسا x أستراليا – (4-1).

المصدر: RT