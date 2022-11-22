تعادل سلبي بين المكسيك وبولندا.. لصالح منتخب السعودية أم ضده؟

ساد التعادل السلبي المباراة التي جمعت المنتخبين المكسيكي والبولندي مساء اليوم الثلاثاء، في مستهل مشوارهما ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وأهدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فرصة تسجيل هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 58 من عمر المباراة التي جرت، على استاد "974"، عندما تصدى حارس المرمى المكسيكي المخضرم غيلييرمو أوتشوا (37 عاما) ببراعة لكرة مهاجم برشلونة من ركلة جزاء.

واكتفى كل من من منتخبي المكسيك وبولندا بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، ليتقاسمان المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة (C) لمونديال قطر 2022، بفارق نقطتين خلف المنتخب السعودي الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الأرجنتيني (2-1) في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على استاد "لوسيل".

المصدر: RT