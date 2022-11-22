بعد تحفيزه من قبل عارضة أزياء "بوعد جريء".. أوتشاوا يتصدى لأول ركلة جزاء

دخل حارس مرمى المنتخب المكسيكي المخضرم، غيلييرمو أوتشوا، تاريخ نهائيات النسخة الـ22 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، بتصديه لأول ركلة جزاء في البطولة المقامة حاليا في قطر.

وتصدى غيلييرمو أوتشوا (37 عاما) ببراعة لكرة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من علامة الجزاء في الدقيقة 58 من عمر المباراة التي تجمع المنتخبين، على استاد "974"، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة (C) لمونديال قطر 2022.

يذكر أن عارضة الأزياء المكسيكية واندا إسبينوزا، نجمة "Onlyfans"، وعدت مواطنها غيلييرمو أوتشوا بـ"ليلة لن تنسى" في حال الفوز بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وذلك وفقا لصحيفة "ذا صن البريطانية".

يذكر أن المجموعة الثالثة لبطولة كاس العالم لكرة القدم 2022، شهدت مفاجأة من العيار الثقيل بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيي (2-1) في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على استاد "لوسيل"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.

المصدر: "sport-express.ru"