رسميا.. "الفيفا" يعلن عن حكم المباراة الافتتاحية لمونديال قطر

اختير الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لقيادة المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 بين قطر المضيفة والإكوادور الأحد المقبل على إستاد البيت في مدينة الخور، حسب الاتحاد الدولي "فيفا".

وقال "الفيفا" في بيان الجمعة "بعمر السادسة والأربعين، هو أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا، وبدأ بالإشراف على المباريات منذ عام 2010. كان حكم فيديو مساعد في كأس العالم 2018".

Italy’s Daniele Orsato has been selected as the referee for the Opening Match of the #FIFAWorldCup Qatar 2022 between Qatar 🇶🇦and Ecuador 🇪🇨 at Al Bayt Stadium on Sunday, 20 November. pic.twitter.com/988fIcHl99 — FIFA.com (@FIFAcom) November 18, 2022

وتشارك قطر في كأس العالم 2022 بحكم استضافتها النهائيات للمرة الأولى في تاريخها، فيما تخوض الاكوادور النهائيات للمرة الرابعة.

ووقع المنتخبان في مجموعة أولى تضم هولندا الوصيفة ثلاث مرات والسنغال بطلة إفريقيا التي تلقت صفعة موجعة بإصابة نجمها ساديو ماني ثاني أفضل لاعب في العالم لعام 2022 وأفضل لاعب إفريقي.

المصدر: وكالات