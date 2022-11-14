حيوانات وألوان وأشياء أخرى.. تعرف على ألقاب منتخبات كأس العالم 2022

يحمل كل منتخب من المنتخبات الـ32 المشاركة في كأس العالم 2022 والمقررة في قطر لقبا مختلفا، يرجع إلى سبب تاريخي أو لقصة معروفة عنه أو حتى للون القميص الذي يرتديه.. فما هي؟!.

المنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر:

منتخب قطر "العنابي": ويعرف منتخب قطر صاحب الضيافة للبطولة العالمية بهذا اللقب نسبة إلى اللون العنابي الذي يمتاز به علم البلاد، وهو نفس اللون الذي يرتديه المنتخب.

منتخب السعودية "الأخضر": ويعرف المنتخب السعودي الذي يشارك في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، بهذا اللقب نسبة إلى اللون الأخضر الذي يظهر في علم المملكة، وهو اللون الذي يرتديه المنتخب بشكل أساسي أيضا.

كما يعرف المنتخب السعودي باسم الصقور الخضراء أيضا.

منتخب تونس "نسور قرطاج": يعرف منتخب تونس باسم نسور قرطاج، نسبة إلى مدينة قرطاج التي تقع في الشمال الشرقي للجمهورية التونسية، على بعد 15 كيلومترا من العاصمة.

منتخب المغرب "أسود الأطلس": أما لقب منتخب المغرب، فيأتي نسبة إلى الأسود التي كانت تعيش في جبال الأطلس حتى القرن الـ20 الميلادي.

إقرأ المزيد

المنتخبات الأوروبية المشاركة في مونديال قطر:

منتخب فرنسا "الديوك": يحمل منتخب فرنسا، حامل لقب مونديال روسيا 2018، اسم "الديوك"، وهو الرمز الذي يضعه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للمنتخبات الخاصة به.

كما يعرف منتخب فرنسا باسم "الزرق"، نسبة إلى اللون الأزرق الذي يظهر في علم البلاد، والذي يرتديه المنتخب الأول.

منتخب كرواتيا "الناريون": أما منتخب كرواتيا، وصيف النسخة الماضية من كأس العالم، فيحمل لقب "فاتريني" أو الناريون، نسبة للحماس الذي تظهره ألوان القميص المشتقة من علم البلاد.

منتخب هولندا "الطواحين": الطواحين وهو اللقب الأشهر ويأتي ذلك بناء على تأسيس أول طاحونة هوائية لضخ المياه في هولندا منذ نحو 600 سنة، حتى إن البلاد احتفلت بهذه المناسبة بتسمية عام 2007 بـ"عام الطواحين".

منتخب بولندا "النسور البيضاء":وعلى غرار منتخب تونس، يعرف منتخب بولندا باسم النسور أيضا، ولكنه يتميز عن غيره باسم "النسور البيضاء".

منتخب الدنمارك "الديناميت":يحمل منتخب الدنمارك لقب "الديناميت"، وهو مشتق من أغنية خصصت للمنتخب قبل المشاركة في كأس الأمم الأوروبية "يورو 1984".

منتخب إسبانيا "الماتادور":بطل كأس العالم 2010، يحمل لقب "الماتادور"، ويرمز إلى المصارع الذي يقود الثيران في لعبة مصارعة الثيران الشهيرة في البلاد.

كما يحمل منتخب إسبانيا اسم "لاروخا"، أو "الأحمر"، نسبة إلى اللون الأحمر الذي يرتديه المنتخب، والقادم من علم البلاد.

منتخب ألمانيا "الماكينات" "المانشافت": يعرف بطل كأس العالم 4 مرات، باسم "المانشافت" أو "الماكينات"، في ظل قوة الصناعة الألمانية المعروفة.

ويعمل هذا اللقب على ربط قوة الصناعة الألمانية بالأسلوب الذي يتبعه منتخب ألمانيا، والذي يعتمد على النظام بشكل كبير.

منتخب إنجلترا "الأسود الثلاثة": أما بطل كأس العالم 1966، فإن لقبه التاريخي هو الأسود الثلاثة، وجاءت تلك التسمية من الأسود الثلاثة الموجودة على شعار المنتخب الإنجليزي الرسمي، حيث يعتبر الأسد من الحيوانات التي ارتبطت بتاريخ إنجلترا.

منتخب ويلز "التنانين الحمراء": وتعود التسمية نسبة إلى التنين المرسوم على علم البلاد، والمطبوع على عملتها أيضا.

منتخب بلجيكا "الشياطين الحمر":منتخب بلجيكا، الذي تصدر التصنيف العالمي لفترة طويلة قبل أن يخسره لصالح البرازيل، يحمل لقب "الشياطين الحمر".

ويعتبر هذا هو اللقب المفضل للعديد من الأندية حول العالم، على غرار مانشستر يونايتد الإنجليزي والأهلي المصري.

منتخب البرتغال "برازيل أوروبا":منتخب البرتغال كسر القاعدة عندما حمل اسم منتخب آخر وهو"برازيل أوروبا"، وذلك بسبب الطريقة المميزة التي يلعبون بها كرة القدم.

منتخب صربيا "النسور":إذا كانت العديد من المنتخبات تلقب نفسها بالنسور، وتنسبها إلى ما يميزها، فإن منتخب صربيا قد اكتفى بالاسم مجردا "النسور".

منتخب سويسرا "الساعات":اشتهرت سويسرا بصناعة الساعات، وهو ما جعل المنتخب يحمل هذا الاسم، والذي يشير إلى الدقة والانضباط أيضا.

منتخبات أمريكا الشمالية والجنوبية المشاركة في مونديال قطر:

منتخب الأرجنتين "راقصو التانغو":اللقب الأشهر لمنتخب الأرجنتين هو "راقصو التانغو"، نسبة إلى رقصة "التانغو" الشهيرة التي تعرف بها البلاد على مر التاريخ.

أما اللقب الآخر لمنتخب الأرجنتين فهو "الألبسيليستي"، وهو الذي يعني الأبيض والأزرق السماوي، نسبة إلى قميص المنتخب المشتق من العلم.

منتخب البرازيل "راقصو السامبا":أما منتخب البرازيل، أحد أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022، فيحمل لقب "راقصو السامبا"، نسبة إلى الرقصة الشهيرة في البلاد.

كما يحمل منتخب البرازيل، الأكثر تتويجا بكأس العالم برصيد 5 ألقاب، اسم "السيليساو".

منتخب أوروغواي "السيليستي": وعلى غرار الأرجنتين، يحمل منتخب أوروغواي اسم "السيليستي"، أو ما يعني السماوي، نسبة إلى اللون الذي يرتديه المنتخب، والمشتق من علم البلاد.

منتخب المكسيك "الألوان الثلاثة": يعرف منتخب المكسيك، ضيف كأس العالم الدائم، باسم "تري كولر" أو "الألوان الثلاثة"، نسبة إلى الألوان الـ3 الموجودة في علم البلاد.

منتخب الإكوادور "الصفر": يعرف منتخب الإكوادور باسم "أماريليوس" أو "الصفر" باللغة العربية، نسبة إلى لون القميص المشتق من علم البلاد أيضا.

منتخب كوستاريكا "لوس تيكوس":أما منتخب كوستاريكا، فيحمل اسم "لوس تيكوس"، والذي يرمز إلى السكان الأصليين في كوستاريكا.

منتخب أمريكا "اليانكيز":ويشتهر المنتخب الذي يعود لكأس العالم بعد الغياب عن مونديال 2018، باسم "اليانكيز"، نسبة إلى أسلوب حياة الشعب الأمريكي.

منتخب كندا "الحمر":ويعرف المنتخب الذي يعود إلى كأس العالم بعد غياب استمر 36 عاما، بـ"الحمر" نسبة إلى القميص الذي يرتديه، والمشتق من علم البلاد.

المنتخبات الإفريقية المشاركة في مونديال قطر:

منتخب السنغال "أسود التيرانغا": بطل كأس أمم إفريقيا 2022، يعرف باسم "أسود التيرانغا"، تمييزا عن لقب الأسود الذي يطلق على العديد من المنتخبات الأخرى.

وتأتي تلك التسمية من اللغة المحلية التي تستخدم في السنغال، حيث تعني فيها كرم الضيافة.

منتخب الكاميرون "الأسود غير المروضة": يعرف منتخب الكاميرون باسم "الأسود غير المروضة" نسبة إلى القوة التي يتمتع بها المنتخب.

منتخب غانا "النجوم السوداء":ويحمل منتخب غانا اسم "النجوم السوداء"، وهو اللقب الذي اشتهروا به على مر العصور.

المنتخبات الآسيوية المشاركة في مونديال قطر:

منتخب اليابان "محاربو الساموراي":اللقب الأشهر لمنتخب اليابان هو "الساموراي"، نسبة إلى محابي الساموراي القدماء في حضارة اليابان.

منتخب كوريا الجنوبية "محاربو التايجوك": ويعود اللقب للأصول التي أسهمت في تأسيس رياضة التايكوندو.

منتخب إيران "أسود فارس":يعرف منتخب إيران باسم (أسود فارس) نسبة إلى التسمية التاريخية للبلاد.

منتخب أستراليا "الكانغارو":يعرف منتخب أستراليا باسم "الكانغارو" أو "الكنغر"، نسبة إلى الحيوان الشهير في البلاد، كما يحمل اسم "سوكروز"، والذي يعني الكرويين.

المصدر: al-ain.com