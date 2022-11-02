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"الأخطبوط" نوير يعلن إصابته بالسرطان وخضوعه لـ3 عمليات جراحية

الرياضة

AFP
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أعلن الحارس الدولي الألماني، ونادي بايرن ميونيخ، مانويل نوير، عن إصابته بسرطان الجلد.

وقال نوير، الأربعاء لصحيفة "بيلد" الألمانية إنه خضع لثلاث عمليات جراحية للعلاج من سرطان الجلد.
وجرى تشخيص إصابة اللاعب البالغ 36 عاما بسرطان الجلد في وجهه.

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وكان نادي بايرن ميونيخ أعلن، يوم الجمعة الماضي، استمرار غياب حارس المرمى مانويل نوير، عن صفوف الفريق بسبب إصابة في الكتف.

وقال جوليان ناغلسمان، المدير الفني للفريق، يومها، إن نوير يعمل من أجل العودة مطلع الأسبوع التالي، عندما يحل بايرن ميونخ ضيفاً على هيرتا برلين.

المصدر: "وكالات" 

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