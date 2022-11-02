دولة مشاركة في مونديال قطر تريد تغيير اسم منتخبها

يعتزم الاتحاد الويلزي لكرة القدم، تغيير اسم منتخب بلاده في المسابقات الأوروبية والعالمية واعتماد اسم آخر، وذلك بعد انتهاء مشاركة ويلز في مونديال قطر 2022.

وتحدثت وسائل إعلام بريطانية عن دخول الاتحاد الويلزي في مناقشات مع نظيره الأوروبي "يويفا" من أجل تغيير اسم منتخب البلاد، لكن هذه النقاشات لم تحمل صفة الرسمية.

ويرغب اتحاد الكرة في ويلز أن يعرف قاريا ودوليا باسم "سيمرو"، وهو الاسم المتداول داخل البلاد بين عشاق كرة القدم.

Wales want to officially change their name after World Cup tournament in Qatar. pic.twitter.com/YXbiCWclcD — SPORTbible (@sportbible) October 31, 2022

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وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن "سيمرو" هو الاسم الذي يستخدمه اتحاد الكرة الويلزي في خطاباته الداخلية مع الأندية، والخارجية مع نظيريه الأوروبي والدولي.

وتحدث نويل موني، الرئيس التنفيذي للاتحاد الويلزي، عن هذه الخطوة وقال: "كان يجب علينا أن نطلق اسم سيمرو على منتخبنا قبل المشاركة في مونديال 1958، هو الاسم الذي نعرفه هنا".

وأضاف: "وجهة نظرنا في الوقت الحالي أننا نحن سيمرو، إذا زرتم موقعنا الإلكتروني الرسمي وكيف نعرف عن أنفسنا، فستجد أنه سيمرو".

وزاد موني: "على الصعيد الدولي، يجب علينا بذل المزيد من الجهد حتى نقوم بهذه الخطوة، لذلك نحن ذاهبون إلى كأس العالم المقبلة باسم ويلز".

وأوضح: "لكن عام 2023 سيشهد نقاشات جدية مع جميع الاتحادات ذات العلاقة، سواء الحكومات أو مجالسنا المحلية وهيئات صنع القرار والموظفين والأندية واللاعبين".

ويشارك منتخب ويلز في نهائيات كأس العالم 2022، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى التي كانت في مونديال السويد 1958.

وأوقعت القرعة المنتخب الويلزي في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

المصدر: "وكالات"