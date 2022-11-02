سياسة قطر "الجديدة".. هل تتضمن السماح للمثليين بالقبلات الحميمية في العلن خلال مونديال 2022؟

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" إلى أن قطر ستسمح برفع أعلام قوس القزح لمجتمع "الميم" والتظاهرات السلمية بالإضافة إلى التقبيل في الأماكن العامة وذلك خلال الفترة التي تستضيف فيها مونديال 2022.

وقالت الوكالة الأميركية إن عرضا تعريفيا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يظهر إجراءات مفصلة للشرطة بكيفية التعامل مع الحالات المختلفة.

ويوجه العرض التعريفي رجال الأمن لممارسة "تدخل أقل ووساطة أكبر" و"التساهل تجاه السلوكيات التي لا تهدد السلامة الجسدية أو الممتلكات".

وعلى وجه التحديد، لا يجوز لضباط الشرطة الاقتراب من الأشخاص الذين يرفعون أعلام قوس قزح أو احتجازهم أو مقاضاتهم، أو تعطيل مسيرة الجماهير والهتاف في الشوارع.

ويوجه العرض التقديمي، قوات الأمن أيضا إلى ترك المتظاهرين وشأنهم ما لم يخلقوا "مشكلة أمنية".

Spectators at the upcoming Qatar World Cup could be allowed to stage peaceful protests, promote LGBTQ rights, and even kiss in public https://t.co/zZqUYEWZ4K — Bloomberg Equality (@BBGEquality) November 1, 2022

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وامتنع ممثل عن الحكومة القطرية عن التعليق. كما رفض متحدث باسم الفيفا التعليق للوكالة الأميركية.

وقال متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث، اللجنة المحلية المنظمة للمونديال، إنها على علم بالعرض، لكنها قالت إنها لم تضع محتوياته أو توافق عليه.

ولا يزال من الممكن أن تتغير اللوائح قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في 20 نوفمبر، ولكن إذا تم تنفيذها فإنها ستشكل تحولا في سياسة قطر التي واجهت انتقادات من النشطاء واللاعبين والمسؤولين الحكوميين الأجانب بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما أفراد مجتمع الميم.

وكانت الحكومة القطرية تعهدت سابقا بأنها سترحب بالزوار من جميع الميول الجنسية، طالما أنهم يلتزمون بقاعدة عامة ضد إظهار عواطفهم تجاه الشخص الآخر بالأماكن العامة، وهي تنطبق أيضا على الأزواج من جنسين مختلفين.

ويصف العرض التقديمي المبادئ التوجيهية بأنها تتماشى مع لجنة عمليات السلامة والأمن، وهي كيان مكون من مسؤولين من الفيفا ووزارة الداخلية القطرية تم إنشاؤه لإدارة الأمن في البطولة.

بينما أصر المنظمون على الترحيب بالناس من جميع الجنسيات والأديان والتوجهات الجنسية في هذا الحدث العالمي، إلا أنهم امتنعوا في السابق عن تقديم تفاصيل بشأن كيفية تعاملهم مع أولئك الذين لا يحترمون قوانين الدولة وعاداتها.

ويحدد العرض التقديمي فئة من أربعة مستويات من الجرائم، مع عقوبات تشمل عدم اتخاذ أي إجراء والتحذير والغرامة والملاحقة.

كما يشير إلى بوابة إلكترونية للإبلاغ عن مظالم حقوق الإنسان.

ووفقا للعرض، فلن يواجه الجمهور وهم في حالة سكر إجراءات قانونية ما لم يكونوا يقودون السيارة، أو يرتكبون مخالفات أخرى أثناء ثملهم.

وتقول الوثيقة: "قد يطلب من المتفرجين الذين يخلعون ملابسهم للكشف عن أجزاء الجسم التناسلية، إعادة ارتداء الملابس".

وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.

المصدر: alhurra