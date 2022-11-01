أهم 4 قواعد يجب أن يعرفها مشجعو مونديال قطر

من التسجيل المتأخر للاعب في حالات الإصابة، تصفير عداد الإنذارات وكسر التعادل في النقاط وبروتوكول الارتجاج المخي: هذه هي أهم القواعد التي يجب أن يعرفها مشجعو مونديال قطر.

استبدال لاعب مصاب

إن التوقيت غير المعتاد لهذه النسخة من كأس العالم التي تقام في منتصف الموسم الكروي الأوروبي بسبب الحرارة المرتفعة جدا في قطر خلال فصل الصيف، وبعد عامين من الفوضى والإجهاد البدني والنفسي اللذين تسبب بهما تفشي فيروس كورونا، هناك سؤال يفرض نفسه بإلحاح أكثر من أي نسخة سابقة: ماذا يحدث إذا أصيب أو مرض لاعب مختار ضمن تشكيلة النهائيات قبيل انطلاق مونديال قطر في 20 نوفمبر الحالي؟

وفقا للوائح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، يبقى بالإمكان استبدال لاعب في القائمة النهائية "قبل 24 ساعة كحد أقصى من موعد المباراة الأولى لمنتخبه".

ومع ذلك، يجب على اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي التأكد " من أن الإصابة أو المرض جديين بما يكفي لمنع اللاعب" من المشاركة في البطولة.

التبديلات وبروتوكول الارتجاج المخي

بعد اعتماده خلال فترة تفشي فيروس كورونا، أبقي على قاعدة رفع عدد التبديلات من ثلاثة لاعبين في المباراة إلى خمسة لكل منتخب في كافة المسابقات، وصولا إلى التصديق عليها نهائيا في يونيو من قبل مجلس الاتحاد الدولي (إيفاب)، الوصي على قوانين اللعبة.

ومن ناحية أخرى، قرر "إيفاب" أن يمدد حتى أغسطس 2023 الاختبارات بشأن استخدام تبديل سادس في المباراة في حالة حدوث ارتجاج مخي، تاركا بذلك لـ"فيفا" الحفاظ على بروتوكوله التقليدي في مواجهة الصدمات في الجمجمة.

في قطر وكما في نسخة روسيا 2018، بإمكان الحكم إيقاف المباراة "لمدة تصل إلى ثلاث دقائق" في حالة الاشتباه في وجود ارتجاج مخي، ولن يسمح للاعب المعني بمواصلة المباراة إلا "بإذن طبيب المنتخب" وبعد التقييم.

في حال التساوي بالنقاط

مسألة التساوي بالنقاط هي الشغل الشاغل في دور المجموعات فقط: إذا حصل منتخبان على نفس عدد النقاط، كيف نعرف من سيتأهل بينهما إلى الدور ثمن النهائي؟

وحسب الترتيب، يجب أن ننظر إلى: فارق الأهداف المسجلة والمتلقاة لكل منتخب، ثم بعدها أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف.

في حال استمرار التعادل بين منتخبين أو أكثر، يكون الترتيب على النحو التالي: النقاط التي حصل عليها المنتخب في المباريات بين المنتخبات المعنية. فارق الأهداف الناتجة عن مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية. أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية، وصولا إلى اللجوء لقاعدة اللعب النظيف التي تحدد على أساس البطاقات الملونة في حال استمر التعادل.

ويتم احتساب نقاط اللعب النظيف كالتالي: بطاقة صفراء 1–، بطاقة حمراء غير مباشرة (إنذاران) 3–، بطاقة حمراء مباشرة 4–، بطاقة صفراء ثم طرد مباشر 5–.

أما في حال لم ينفع كل ذلك في كسر التعادل، فيعتمد سحب القرعة.

تصفير عداد الإنذارات

إذا تلقى لاعب أو مسؤول إنذارين في مباراتين مختلفتين، فسيتم إيقافه تلقائيا في المباراة التالية للمنتخب.

ولكن لتجنب حرمان أي لاعب من خوض المباراة النهائية بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في البطولة في نصف النهائي، يتم تصفير عداد الإنذارات بعد ربع النهائي.

المصدر: أ ف ب