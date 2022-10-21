نجم مانشستر يونايتد السابق: صلاح ورونالدو يعانيان نفس المشكلة

اعتبر نجم مانشستر يونايتد السابق، الإنجليزي أوين هارغريفز، أن المصري محمد صلاح، والبرتغالي كريستيانو رونالدو يعانيان نفس المشكلة هذا الموسم.

وواجه مهاجم ليفربول، صلاح، على غرار هداف مانشستر يونايتد، رونالدو بداية صعبة مع بداية الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، حيث كافح المصري والبرتغالي لتسجيل الأهداف بانتظام.

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وسجل صلاح ثلاثة أهداف فقط خلال 10 مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما اكتفى رونالدو بتسجيل هدف واحد في الدوري علما بأنه بدأ على دكة البدلاء في غالبية المباريات، إذ شارك أساسيا مرتين فقط.

ويشعر هارغريفز أن صلاح لا يزال أحد أفضل اللاعبين في كرة القدم الإنجليزية، وحتى اللاعبين الكبار مثل رونالدو يعانون أحيانا من جفاف في الأهداف.

وتابع الدولي الإنجليزي السابق في تصريحات نقلتها صحيفة "dailypost": "ما حدث مع صلاح يشبه ما يحدث مع رونالدو، لكنه (صلاح) بالتأكيد هو أحد أفضل اللاعبين في الدوري، مشاهدته ممتعة".

وأكمل: "أستطيع أن أضمن لكم أن صلاح سيسجل المزيد من الأهداف مع توالي مباريات الموسم الحالي".

المصدر:"dailypost"