بعد استبعاده من لقاء تشيلسي.. مانشستر يفرض عقوبة مغلظة أخرى بحق رونالدو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن فرض مانشستر يونايتد عقوبة قاسية أخرى على نجمه كريستيانو رونالدو، وذلك بسبب مغادرته أرضية الملعب قبل نهاية مباراة الفريق ضد توتنهام الأربعاء الماضي.

وذكر موقع "talkSPORT"، أن إدارة يونايتد، قررت معاقبة "الدون"، بفرض عقوبة مالية عليه تقدر بنحو 720 ألف جنيه إسترليني، وهذا المبلغ يمثل راتب النجم البرتغالي لأسبوعين.

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وكان نادي مانشستر يونايتد، أعلن أمس الخميس، في بيان، أنه قرر معاقبة رونالدو بالاستبعاد من قائمة الفريق لمواجهة تشيلسي المقررة غدا السبت في المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي، وذلك بسبب مغادرته ملعب "أولد ترافورد" قبل صافرة نهاية مباراة يونايتد وتوتنهام (2-0)، اعتراضا من البرتغالي على عدم مشاركته في المباراة سواء أساسيا أو حتى كبديل.

وبعد ساعات من بيان يونايتد، بدا رونالدو وكأنه يقدم اعتذارا مبطنا عبر منشور على "إنستغرام" جاء فيه "لطالما حاولت أن أشكل مثالا للشباب الذين نشأوا في جميع الفرق التي مثلتها. للأسف. هذا ليس ممكنا دائما وأحيانا ننجر في خضم اللحظة".

وأكد "راهنا، أشعر فقط أنه علي الاستمرار في العمل جاهدا في كارينغتون (مركز تدريب يونايتد)، أن أدعم زملائي وأكون جاهزا لكل شيء في أي مباراة. الاستسلام للضغط ليس خيارا. لم يكن يوما. هذا مانشستر يونايتد ويجب أن نبقى موحدين. قريبا سنكون معا مجددا".

وأشارت العديد من التقارير إلى أن يونايتد سيحاول بيع رونالدو الذي سجل هدفين في 12 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، في سوق الانتقالات الشتوية مطلع عام 2023.

المصدر: "talkSPORT"