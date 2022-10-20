رونالدو يصدر بيانا بعد استبعاده من قائمة مانشستر لمواجهة تشيلسي

أصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو بيانا رسميا للتعليق على استبعاده من قائمة فريقه مانشستر يونايتد لمواجهة تشيلسي المقررة بعد غد السبت، لحساب المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد في بيان نشره في وقت سابق اليوم، أن رونالدو لن يكون جزءا من قائمة الفريق التي ستواجه تشيلسي يوم السبت بالدوري الإنجليزي.

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وأضاف: "يركز باقي الفريق بشكل كامل على التحضير لتلك المباراة".

وجاء قرار نادي مانشستر يونايتد باستبعاد رونالدو من قائمة الفريق لمواجهة تشيلسي بسبب مغادرته ملعب "أولد ترافورد" قبل صافرة نهاية مباراة يونايتد وتوتنهام أمس الأربعاء، اعتراضا من البرتغالي على عدم مشاركته في المباراة سواء أساسيا أو حتى كبديل.

ورد رونالدو على بيان مانشستر يونايتد ببيان نشره على حسابه في موقع "إنستغرام" جاء فيه: "لقد فعلت ذلك دائما طوال مسيرتي، أحاول أن أعيش وألعب باحترام تجاه زملائي وخصمي ومدربي. هذا لم يتغير. أنا لم أتغير. أنا نفس الشخص والمحترف الذي كنت عليه طوال العشرين عاما الماضية ألعب كرة قدم النخبة".

وأضاف البرتغالي: "الاحترام دائما ما كان يلعب دورا في قراراتي داخل الفريق، ويساعدني على اتخاذ القرارات التي تساعد في تطور الفريق".

وواصل رونالدو بيانه: "لقد بدأت مسيرتي وأنا في سن صغيرة للغاية، ودائما ما يكون الشخص الكبير والأكبر سنا قدوة للاعبين الصغار، وهذا أمر هام بالنسبة لي".

وتابع: "أرغب في أن أكون مثالا يحتذى به بالنسبة للاعبين الصغار، ولكن في بعض الأحيان لا يكون ذلك ممكنا بالقدر الكافي وسخونة بعض اللحظات تهزم رغباتنا".

وعن موقفه بعد الاستبعاد من قائمة مانشستر يونايتد، أكد رونالدو: "كل ما أشعر به الآن هو أنني أحتاج أن أستمر في العمل داخل مقر التدريبات، وأقوم بتشجيع زملائي في مانشستر يونايتد لتقديم كل ما لديهم في المباراة".

واختتم رونالدو بيانه: "الاستسلام للضغط ليس خيارا.. هكذا كان مانشستر يونايتد، ويجب أن يبقى دائما متحدا ونقف سويا، وقريبا سنبقى مع بعضنا البعض مرة أخرى".

المصدر: RT