الأزمة تتصاعد.. مانشستر يونايتد يستبعد رونالدو من مواجهة تشيلسي

أعلن نادي مانشستر يونايتد اليوم الخميس، استبعاد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق لمواجهة تشيلسي المرتقبة بعد غد السبت، لحساب الأسبوع الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: "رونالدو لن يكون جزءا من قائمة الفريق التي ستواجه تشيلسي يوم السبت بالدوري الإنجليزي".

وأضاف: "يركز باقي الفريق بشكل كامل على التحضير لتلك المباراة".

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وكان رونالدو، أثار جدلا واسعا، أمس الأربعاء، بعد مغادرته الملعب قبل نهاية مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بتفوق "الشياطين الحمراء" نتيجة وأداء (2-0).

وجاء تصرف رونالدو اعتراضا على عدم مشاركته في المباراة سواء أساسيا أو حتى كبديل.

وكانت العلاقة متوترة بين رونالدو ومدرب مانشستر يونايتد الجديد، الهولندي إيريك تين هاغ منذ بداية الموسم الحالي، ولم يعد يشارك البرتغالي كثيرا في مباريات الدوري الإنجليزي حيث اكتفى بتسجيل هدف واحد حتى الآن.

المصدر:manutd.com